Генпрокурора РФ призвали отменить концерт Ани Лорак в Москве Общественник Бородин попросил отменить концерт певицы Ани Лорак в Москве

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал отменить концерт певицы Ани Лорак в Москве. Соответствующее обращение он направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова, документ имеется в распоряжении NEWS.ru. По словам общественного деятеля, артистка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявила сбор средств, которые могут пойти «на поддержку Вооруженных сил Украины».

На 27 сентября <...> запланирован концерт украинской певицы и гражданки Украины Ани Лорак <...>, которая <...> объявила благотворительный сбор средств и призвала подписчиков перечислять деньги украинцам, пострадавшим от «российской агрессии», разместив ссылку на сайт <...>, где были указаны реквизиты иностранных банковских карт. Известно, что под предлогом благотворительности и тому подобного собираются средства на поддержку Вооруженных сил Украины, приобретение оружия и т. п., которое затем используется против наших военных, выполняющих свой долг в рамках проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, — написал в своем обращении Бородин.

Он напомнил, что ранее ФПБК направлял обращение к генпрокурору с просьбой признать Лорак иноагентом. Также Бородин указал на то, что в рамках гастрольного тура певицы весной текущего года уже были отменены концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией и интернет-сообщество возмущены данным фактом, так как нет никаких гарантий, что доходы от концертов Ани Лорак не пойдут на поддержку тех, кто воюет против россиян, — подчеркнул общественник.

Он призвал генпрокурора рассмотреть обращение о запрете концерта певицы и проинформировать его о принятом решении.

Ранее Бородин заявлял, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из Вoоруженных сил РФ. По его словам, она является не только заслуженной спортсменкой, но лицом и символом России. Бородин cчитает, что в тяжелый для страны момент Исинбаева «повернулась к Родине спиной».

Он также сообщил, что попросил Генпрокуратуру России повторно проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил России, а также признать ее иностранным агентом. Бородин рассказал, что поводом стало выступление Ахеджаковой в Германии. По словам общественника, на поклон после окончания спектакля артистка вышла с украинским флагом.