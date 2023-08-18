«Кто старое помянет»: Такменев об участии певицы Лорак в шоу «Ты супер» Такменев заявил, что участие Лорак в шоу «Ты супер» не отразится на просмотрах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Ведущий программы «Ты супер!» на НТВ Вадим Такменев заявил NEWS.ru, что никого не должно смущать, то, что в жюри шоу вошла певица Ани Лорак, родившаяся на Украине. Говоря об этом назначении, он отметил, что артистка живет и работает в России.

Ани Лорак находится и работает в России. Что здесь кого смущает? И я сомневаюсь, что зритель откажется смотреть шоу, потому что Ани Лорак родом из Украины. Кто старое помянет, тому глаз вон, мы живем сегодняшним днем. Сегодня певица находится и поет в России и мне кажется, что к ней не должно возникать никаких вопросов, от зрителей тем более, — сообщил он.

В марте 2023 года в России были отменены концерты Лорак в Краснодаре и Ростове, а ее саму предлагали признать иностранным агентом. За признание Лорак иноагентом ратовали общественники. Они направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру. По их мнению, певица пытается «усидеть на двух стульях».

Ранее украинский исполнитель Monatik (Дмитрий Монатик) назвал Лорак предательницей из-за ее молчания по поводу СВО на Украине. Артист предположил, что на певицу влияет окружение, которое запрещает ей открыто выражать свою позицию. Исполнитель заявил, что он верит в доброту Лорак, но считает, что украинцы никогда не забудут ее поступка.