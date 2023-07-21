Monatik назвал Ани Лорак предательницей из-за ее молчания об СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ани Лорак

Украинский исполнитель Monatik (Дмитрий Монатик) назвал Ани Лорак предательницей из-за ее молчания по поводу СВО на Украине. Артист предположил, что на певицу влияет окружение, которое запрещает ей открыто выражать свою позицию. Исполнитель заявил в интервью YouTube-каналу «Слава Демин», что он верит в доброту Лорак, но считает, что украинцы никогда не забудут ее поступка.

Она молчунья. Я не знаю — предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять. Это же не лес, чтобы заблудиться, тут не потеряешься — все открыто, — сказал певец.

Монатик выразил уверенность, что украинские артисты, которые предпочитают работать в России, уже никогда не вернутся на родину, а украинцы не забудут об их предательстве. Певец также пояснил, почему на Украине не принимают Светлану Лободу.

Публичные люди должны понимать, что в разное время они принимали репутационные решения, которые сегодня отзываются на их имидже. Наверное, ей (Лободе. — NEWS.ru) до сих пор прилетает. Но она хочет реабилитироваться, она бросила все. А уж простит ли ее народ, не мне решать, — пояснил Монатик.

Ранее Лорак после отмены концерта в России заявила, что СМИ распространяют про нее фейки и клевету, пытаясь манипулировать общественным мнением. Артистка отметила, что никогда не оказывала помощь ВСУ, потому что может это делать только в рамках гуманитарной миссии.

Артистка сообщила, что некоторые критикуют ее за то, что она не заняла позицию по российско-украинскому конфликту. Артистка подчеркнула, что ее решение продолжать выступать в России не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону и она намерена делиться музыкой с аудиторией по всему миру. По словам певицы, на родине ей выдвинули ультиматум еще в 2014 году, поставив перед выбором, где она хочет выступать — на Украине или в РФ, что подвигло ее к переезду в Россию.