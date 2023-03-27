Еще в одном российском городе отменили концерт Ани Лорак В Ростове отменили концерт Ани Лорак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Вслед за Краснодаром концерт украинской певицы Ани Лорак отменен в Ростове, сообщает Telegram-канал SHOT. Кроме того, под вопросом выступление артистки в Воронеже, а ее саму предлагают признать иностранным агентом.

По сведениям канала, за признание Лорак иноагентом ратуют общественники. Они уже направили соответствующее обращение в Генпрокуратуру. По их мнению, певица пытается «усидеть на двух стульях».

Организаторы выступлений Лорак пообещали вернуть зрителям деньги за отмененные концерты, стоимость билетов на которые варьировалась от двух до 10 тысяч рублей. На сентябрь у артистки были запланированы выступления в Москве, но состоятся ли они, неизвестно.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта украинской певицы Ани Лорак, поскольку горожане против выступлений поддерживающих Киев артистов. По словам градоначальника, сложно гарантировать, что певица не отправит часть заработанных на гастролях денег на нужды украинской армии.

Сама Лорак после отмены выступления заявила, что СМИ распространяют о ней фейки и клевету, пытаясь манипулировать общественным мнением. Она заверила, что никогда не оказывала военной помощи, потому что может помогать только в рамках гуманитарной миссии.