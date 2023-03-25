Концерт Ани Лорак в Краснодаре оказался под угрозой из-за Украины Мэр Краснодара выступил против концерта Ани Лорак из-за ее позиции по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ани Лорак

Мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале назвал неизбежной отмену концерта украинской певицы Ани Лорак, поскольку местные жители против выступлений артистов, поддерживающих Киев. По его словам, сложно гарантировать, что певица не отправит часть заработанных на гастролях денег на нужды украинской армии. Также он подчеркнул, что бизнесмены, актеры и исполнители, которые придерживаются проукраинской позиции, не должны зарабатывать в России.

Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы — жители, против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, — написал Наумов.

В конце января группа «ДДТ» объявила о переносе своих февральских выступлений в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге на неопределенный срок. Представители музыкального коллектива подчеркнули, что отмена концертов произошла «по не зависящим от группы и организаторов причинам». Поклонникам музыкантов разрешили вернуть деньги за билеты или же дождаться новых концертов.

18 мая после концерта «ДДТ» в Уфе на лидера музыкального коллектива Юрия Шевчука был составлен протокол. В полиции тогда пояснили, что административное дело было открыто «в связи с провокационными высказываниями музыканта в ходе концерта». Музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал хип-хоп-исполнителя Оксимирона (Мирон Федоров внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии в видео. Ролик был опубликован 24 февраля, его заметили 19 сентября.