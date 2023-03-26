Ани Лорак опровергла помощь ВСУ после отмены концерта в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак после отмены концерта в России заявила в Telegram-канале, что СМИ распространяют про нее фейки и клевету, пытаясь манипулировать общественным мнением. Артистка написала, что никогда не оказывала военной помощи, потому что может помогать только в рамках гуманитарной миссии. К тому же ее молчание по поводу конфликта на Украине могли трактовать по-разному, а намерение продолжать выступать в России вызвало споры.

Я никогда не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь, — заявила певица.

По словам Ани Лорак, некоторые люди критикуют ее за то, что она не заняла позицию по российско-украинскому конфликту. Артистка заверила, что ее решение продолжать выступать в России не было продиктовано политикой или желанием занять чью-либо сторону, и она намерена делиться музыкой с аудиторией по всему миру. По ее словам, на родине ей выдвинули ультиматум еще в 2014 году, поставив перед выбором, где она хочет выступать — на Украине или в РФ, что и подвигло ее к переезду в Россию.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов назвал отмену концерта Ани Лорак в городе неизбежной. Градоначальник объяснил это тем, что местные жители не поддерживают выступления артистов, поддерживающих украинскую армию. Музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Ани Лорак придется сменить профессию, потому что кроме России выступать ей больше негде.