«Придется сменить профессию»: музыкальный критик об отмене концерта Лорак Продюсер Рудченко: Лорак придется сменить профессию из-за отсутствия альтернатив концертам в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Певице Ани Лорак придется сменить профессию, поскольку альтернативы ее выступлениям зарубежом нет, рассказал музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко NEWS.ru, комментируя отмену концерта артистки в Краснодаре. По его словам, звезды создают творчество для конкретной аудитории, а российский и западный слушатель очень отличаются.

Прежде всего, это рынок, для которого они создавали и создают свое творчество. Основной зритель, зритель, который платит за их творчество, живет именно в России, никаким европейцем или жителями других стран его не заменить. Если артист отказывается от нашего рынка, то, по сути, ему нужно менять профессию, — объяснил Рудченко.

Продюсер считает, что у Лорак нет альтернативы. Он напомнил, что уже были другие высказывавшихся по поводу СВО артисты, которые уехали за границу и работающие на иммиграцию российскую и советскую. По словам Рудченко, мероприятия таких звезд будут посещать один-два раза — за границей аудитория меньше, чем в РФ.

Устроив за пределами РФ тур можно, но как разовый проект. А выстроить систему структурированную, концертно-гастрольный график на полгода-год они [уехавшие артисты] смогут только в нашей стране. Думаю, вряд ли [они пробьются за границей]. За границей свои звезды, свои артисты. Человек, приехавший из другой страны, напевающий песни на твоем языке — большая редкость, когда он становится знаменитым и популярным, — рассказал продюсер.

Свою позицию Рудченко объяснил тем, что за границей свой менталитет и публика. По его словам, местные артисты знают, что и для кого создавать. Музыкальный критик уверен, что даже если российские артист выучит европейский язык, то все равно никогда не только не станет англичанином или французом, но и понимать людей от этого лучше не сможет.

В большинстве случаев это люди, теряющие рынок, возможность монетизировать свое творчество, поэтому так сильно держатся за нашу страну. Та же [Светлана] Лобода, например, в январе в Казахстане было два концерта.. .И в России, где расписывала выступления на полгода-год, через день концерты, — резюмировал музыкальный критик.

Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену концерта украинской певицы Ани Лорак, поскольку местные жители против выступлений артистов, поддерживающих Киев. По его словам, сложно гарантировать, что певица не отправит часть заработанных на гастролях денег на нужды ВСУ.