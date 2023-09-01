Составлен список российских артистов, которых обвиняли в спонсировании ВСУ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После начала спецоперации некоторые артисты осудили действия властей РФ и покинули страну. Кого из российских и украинских знаменитостей подозревали в спонсировании ВСУ?

Кого из артистов подозревали в спонсировании ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что комика Александра Гудкова нужно проверить на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, а также признать иноагентом. Он отметил, что артист с начала 2022 года жил за границей и участвовал в благотворительных концертах для помощи украинцам.

В письме на имя генпрокурора говорится, что Гудков писал в соцсетях, что ему стыдно отмечать день рождения 24 февраля. Кроме того, он снял пародию на клип певца SHAMAN «Я русский», заменив фразу на «Я узкий». В конце июня 2023 года телеведущий участвовал в частной вечеринке выпускников, а затем уехал в Латвию, где, как подозревает Бородин, собирал средства для украинской армии.

Кроме того, Виталий Бородин призвал отменить выступление Ани Лорак в Москве. Он сообщил, что украинская исполнительница в социальных сетях объявила сбор средств, которые могут пойти на поддержку ВСУ.

«Известно, что под предлогом благотворительности и тому подобного собираются средства на поддержку Вооруженных сил Украины, приобретение оружия и т. п., которое затем используется против наших военных, выполняющих свой долг в рамках проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в обращении.

Ани Лорак после начала СВО почти год не выходила на связь с поклонниками. Когда ее концерты в российских городах стали отменять, певица в соцсетях заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом Лорак подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой. Артистка также опровергла информацию о том, что спонсировала Вооруженные силы Украины.

12 апреля Виталий Бородин сказал NEWS.ru, что Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут тратить часть заработанных в России и Европе денег на поддержку ВСУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

«Муж (Максим Галкин. — NEWS.ru) — иностранный агент, ездит по Европе, дискредитирует нашу страну, нашего президента — Владимира Владимировича Путина, нашу СВО. Мы официально предложили следственным органам проверить, не идут ли деньги, которые Алла Борисовна заработала в России, и то, что муж собирает по Европе, на поддержку ВСУ. Мы попросили провести проверку», — сказал он.

В мае этого года в Сети появился некий список из 99 человек, которые якобы оказывают финансовую помощь украинской армии. В нем оказались Тимати, Василий Вакуленко (Баста), Валерий Меладзе, Иван Ургант и другие. Ургант отреагировал на обвинения, назвав ситуацию «странной».

«К сожалению, я ничего не знаю. Я не верю никому, тем более Telegram-каналам. Это даже комментировать странно. Если я буду каждую ложь про себя комментировать, то у меня совсем не будет времени на что-то более важное в моей жизни», — написал он в соцсетях.

В спонсировании Вооруженных сил Украины также подозревают Лию Ахеджакову. Сама актриса заявляла NEWS.ru, что подобные обвинения являются клеветой и ее адвокаты будут добиваться справедливости в суде.

«Какая-то тварь написала в Telegram, что я спонсирую украинскую армию на $10 тысяч. Когда будет суд, неизвестно, но мы с адвокатами в этой ситуации разберемся. Так что будем добиваться справедливости», — сказала артистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Лия Ахеджакова

Кто из украинских звезд до сих пор молчит про СВО

Певица Анна Asti строит сольную карьеру после ухода из группы Artik & Asti. При этом она до сих пор имеет украинское гражданство. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Украинские поклонники в соцсетях критикуют исполнительницу, так как она не высказывается по поводу СВО и продолжает работать в России.

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко объясняла, что не говорит про спецоперацию, так как хочет уберечь свой брак с российским певцом Владом Топаловым. Она отмечала, что политические темы в их семье под запретом.

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