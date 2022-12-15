Ахеджакова опровергла обвинения в спонсировании ВСУ Ахеджакова решила засудить «тварь», обвинившую ее в спонсировании ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова заявила NEWS.ru, что обвинения в ее адрес о том, что она спонсирует украинскую армию, являются клеветой и ее адвокаты будут добиваться справедливости. По словам народной артистки РФ, информацию о том, что она перевела ВСУ $10 тысяч распространила «какая-то тварь».

Какая-то тварь написала в ТГ что я спонсирую Украинскую армию на 10 тысяч долларов. Когда будет суд неизвестно, но мы с адвокатами в этой ситуации разберемся. Так что, будем добиваться справедливости, — сказала Ахеджакова.

Ранее Ахеджакова, которая не приветствует происходящее на Украине, заявила NEWS.ru, что не будет по собственной воле увольняться из московского театра «Современник». Тем самым она ответила на призыв спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего деятелям культуры, которые критикуют спецоперацию РФ на Украине, покинуть свои должности в госучреждениях. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.