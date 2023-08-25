Комика Гудкова заподозрили в финансировании СВУ Бородин призвал Генпрокуратуру проверить комика Гудкова на финансирование ВСУ

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Комика Александра Гудкова следует проверить на предмет финансирования СВУ и признать иноагентом, с таким призывом к Генпрокуратуре РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он отметил, что Гудков с начала 2022 года жил за границей и участвовал в благотворительных концертах для помощи украинцам.

Просим вас <...> провести проверку в отношении Гудкова Александра <...> на предмет оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины. При наличии оснований рассмотреть вопрос о признании Гудкова <...> иностранным агентом, — говорится в тексте сообщения.

Бородин подчеркнул, что проукраинская позиция не мешала Гудкову «приезжать в Россию на корпоративы и проводить в стране кинопремьеры».

Ранее глава ФПБК призвал генпрокурора РФ Игоря Краснова отменить концерт певицы Ани Лорак в Москве. По словам общественного деятеля, артистка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявила сбор средств, которые могут пойти «на поддержку Вооруженных сил Украины».

Он также сообщил, что попросил Генпрокуратуру России повторно проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил России, а также признать ее иностранным агентом. Бородин рассказал, что поводом стало выступление Ахеджаковой в Германии. По словам общественника, на поклон после окончания спектакля артистка вышла с украинским флагом.