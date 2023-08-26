Правда ли, что комик Гудков финансирует ВСУ, признают ли его иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить комика Александра Гудкова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и признать его иноагентом. Почему обвиняют юмориста и кого еще из артистов подозревали в спонсировании украинской армии?

В чем обвиняют Александра Гудкова

По словам Виталия Бородина, с начала 2022 года Александр Гудков находился за рубежом и, как подозревает общественник, артист мог участвовать в различных благотворительных концертах для помощи украинцам.

«Просим вас <...> провести проверку в отношении Гудкова Александра <...> на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. При наличии оснований рассмотреть вопрос о признании Гудкова <...> иностранным агентом», — говорится в тексте обращения.

Бородин утверждает, что комик негативно высказывался о спецоперации, критиковал действия президента РФ Владимира Путина и правительства страны. В письме на имя генпрокурора говорится, что Гудков писал в соцсетях, что ему стыдно отмечать день рождения 24 февраля. Кроме того, он снял пародию на клип певца SHAMAN «Я русский», заменив фразу на «Я узкий».

«В сентябре 2022 года Александр Гудков уехал из России, а затем вернулся для участия в корпоративах», — отметил Бородин.

В конце июня 2023 года телеведущий участвовал в частной вечеринке выпускников, а затем уехал в Латвию, где, как подозревает Бородин, собирал донаты для украинской армии. Также Бородин обратил внимание, что 23 августа в кинотеатрах прошла премьера 20-го выпуска «Подземелья Чикен Карри» с Гудковым, хотя шоу ранее было отменено.

Почему на Александра Гудкова уже жаловались в 2022 году

Пародийный клип Александра Гудкова на песню «Я русский» вызвал волну негатива. Звучали призывы привлечь шоумена к уголовной ответственности.

Среди тех, кому не понравилась работа комика под названием «Я узкий», оказался председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков. Он написал официальный запрос в Следственный комитет РФ и попросил привлечь Гудкова к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ответственность по которой предусматривает либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Тогда юморист отреагировал на обвинения в свой адрес, назвав «мерзкими доносчиками» тех, кто написал обращение.

Кого еще из артистов обвиняли в спонсировании ВСУ

21 августа стало известно, что Виталий Бородин призвал отменить концерт певицы Ани Лорак в Москве. Соответствующее обращение он направил на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. По словам общественного деятеля, исполнительница в социальных сетях объявила сбор средств, которые могут пойти на поддержку Вооруженных сил Украины.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ани Лорак

«Известно, что под предлогом благотворительности и тому подобного собираются средства на поддержку Вооруженных сил Украины, приобретение оружия и т. п., которое затем используется против наших военных, выполняющих свой долг в рамках проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины», — говорится в обращении.

12 апреля Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут тратить часть заработанных в России и Европе денег на поддержку ВСУ.

«Муж [Максим Галкин] — иностранный агент, ездит по Европе, дискредитирует нашу страну, нашего президента — Владимира Владимировича Путина, нашу СВО. Мы официально предложили следственным органам проверить, не идут ли деньги, которые Алла Борисовна заработала в России, и то, что муж собирает по Европе, на поддержку ВСУ. Мы попросили провести проверку. Конечно, если это все не докажут, то мы перед ней извинимся, официально принесем извинения», — рассказал он.

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