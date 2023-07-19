«Предателей не люблю»: Татьяна Судец раскрыла свое отношение к Урганту Советский диктор Судец высказалась против возвращения шоу Урганта на экраны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Судец

Советский директор и заслуженная артистка России Татьяна Судец в интервью NEWS.ru заявила, что выступает против возвращения на телеэкраны программы «Вечерний Ургант», потому что ведущий проекта Иван Ургант сразу после начала СВО уехал из России, а в его соцсети появились высказывания против спецоперации. При этом Судец добавила, что передача ей нравилась.

Передача у Урганта хорошая была. Но я предателей не люблю. Предательство — самое страшное. А они как крысы с корабля побежали, — отметила Судец, имея в виду тех деятелей культуры, которые после начала спецоперации покинули Россию и впоследствии критиковали российскую политику и президента.

По мнению легенды телевидения, за антироссийскими высказываниями деятелей культуры стоит меркантильный интерес. Судец считает, что артисты испугались потерять ранее купленную за рубежом недвижимость и утратить свои сбережения на зарубежных счетах, поэтому и стали выступать против России и спецоперации.

Допустим, побежал ты — так и молчи, чего начинаешь выступать против России? Опять же, деньги. А вы думаете, что бесплатно стали такими вот яростными „пацифистами“? Спасают свою недвижимость, свои сбережения за рубежом — всё понятно и прозрачно, — выразила свою точку зрения телеведущая.

Судец призвала не допускать на экраны всех деятелей культуры, которые позволяли себе антироссийские высказывания и лозунги.

Ранее блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что для возвращения на телевидение Ивану Урганту нужно извиниться перед российским обществом. По его мнению, Ургант перечеркнул все заслуги своим поведением. В феврале прошлого года ведущий опубликовал антивоенный пост. Блогер считает, что Ургант должен не только покаяться, но и подкрепить свои слова действиями, оказав помощь ВС РФ.

Шоу «Вечерний Ургант», которое выходило на Первом канале, навряд ли вернут в эфир, считает продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что ведущие Иван Ургант и Александр Гудков хотели бы вновь участвовать в съемках программы, так как она приносила им большие гонорары, но вернуть свои позиции у них вряд ли получится.