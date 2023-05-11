В Москве отменили показ шоу Гудкова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Гудков

В московском кинотеатре «Октябрь» отменили показ шоу «Подземелья Чикен Карри» шоумена Александра Гудкова, сообщает Telegram-канал проекта. Отмечается, что шоу было запланировано на 14 мая, причина отмены неизвестна.

Друзья, кинопоказ отменяется! Всем вернутся деньги, – сообщили представители шоу.

Они также пошутили, что подождут, пока кинотеатр придумает причину отмены.

Лидер «Гражданского комитета» Артур Шлыков написал ранее заявление в СК с просьбой привлечь Гудкова к ответственности за клип-пародию «Я узкий». Он попросил возбудить уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), из-за чего комик может отправиться в колонию на срок до пяти лет или получить штраф до 500 тысяч рублей.

Ролик «Я узкий» был снят в качестве пародии на патриотический клип 30-летнего певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) «Я русский». Аудитория восприняла ролик неоднозначно. Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал мнение, что клип — полная безвкусица и у артиста получился «ширпотреб».