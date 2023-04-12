Стало известно, почему Пугачеву хотят проверить на финансирование ВСУ Глава ФПБК Бородин: Пугачева и Галкин могут тратить часть заработка на поддержку ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предположил в разговоре с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева и ее супруг юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут тратить часть заработанных в России и Европе денег на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Собеседник не исключил публичных извинений перед артистами, если «это все не докажут».

Муж [Максим Галкин] — иностранный агент, ездит по Европе, дискредитирует нашу страну, нашего президента — Владимира Владимировича Путина, нашу СВО. Мы официально предложили следственным органам проверить, не идут ли деньги, которые Алла Борисовна заработала в России, и то, что муж собирает по Европе, на поддержку ВСУ. Мы попросили провести проверку. Конечно, если это все не докажут, то мы перед ней извинимся, официально принесем извинения, — отметил Бородин.

По его словам, покинувшая Россию исполнительница осуждает специальную военную операцию и поддерживает уехавших из страны артистов, которые оказывают финансовую поддержку украинской армии.

Ранее общественники обратились в СКР с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.

Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с Примадонной, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.