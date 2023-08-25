Светлану Лободу осудили за раздачу открыток с автографом на передовой Лобода отправилась на фронт, чтобы раздать военным открытки с автографом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода в блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) опубликовала ролик о поездке на передовую, во время которой она раздала военным ВСУ открытки со своим портретом, а также взяла в качестве сувениров осколки разорвавшихся снарядов. Поклонники в комментариях заметили, что исполнительница занимается самопиаром, используя тему боевых действий, и упрекнули ее в том, что оставляла автографы на русском языке.

И снова все напоказ.... Добрые дела не требуют показушничества, — отметила поклонница Элла.

К ее мнению присоединилась Оксана Лихограй, назвав поездку певицы «очередным показательным выступлением». Подписчица Екатерина Пашнева сообщила, что Лобода купила тур на передовую, добавив, что сейчас многие «украинские заезды на этом хайпятся». Пользователь Василий Фатеев поинтересовался, что будет делать артистка, когда «бандеровцев побьют».

Ранее выступление певицы Лободы в Варшаве вызвало недовольство у украинских беженцев. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что некоторых участников мероприятия артистка довела до слез. Они обвинили ее в показной доброте и попытке пиара.

Певица выступала перед публикой в варшавском центре гуманитарной помощи. После того как она вошла в здание, некоторые зрители демонстративно ушли с мероприятия. Оставшиеся беженцы начали упрекать певицу в том, что ранее она выступала в России. В ответ Лобода заявила, что она больше не будет давать концерты в РФ, несмотря на былую популярность. Однако это не переубедило слушателей.