Лобода довела до слез и ярости украинских беженцев в Варшаве Украинские беженцы остались недовольны выступлением Лободы в Варшаве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Выступление певицы Светланы Лободы в Варшаве вызвало недовольство у украинских беженцев, передает «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что некоторых участников мероприятия артистка довела до слез. Они обвинили ее в показной доброте и попытке пиара.

Певица выступала перед украинскими беженцами в варшавском центре гуманитарной помощи. После того как она вошла в здание, некоторые зрители демонстративно ушли с мероприятия. Оставшиеся беженцы же начали упрекать певицу в том, что она выступала в России. В ответ Лобода заявила, что она больше не будет выступать в РФ, несмотря на былую популярность. Однако это не переубедило слушателей.

Светлана Лобода ранее уже попадала в похожие скандалы. В частности ее подвергли критике после выступления в Ницце, где она накинула на себя плащ в цветах украинского флага и надела полупрозрачное боди. Зрители концерта посчитали такой наряд вульгарным. Также недовольство украинцев вызвала ее речь о родной стране, которую она произнесла на русском, а не украинском языке.

Министерство иностранных дел Литвы ранее внесло певицу в список нежелательных лиц. По словам пресс-секретаря ведомства Паулины Левицкайте, решение было принято после консультации с украинскими партнерами.