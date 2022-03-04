Жена Резника обвинила Ротару в спонсировании националистов

Жена поэта Ильи Резника Ирина заявила, что певица София Ротару желает победы «националистам и бойцам ВСУ». Она считает, что исполнительница спонсировала боевиков, зарабатывая на гастролях в России, пишет Sobesednik.ru.

У Софии Ротару начали «дрожать руки», когда она публиковала пост в Instagram. Она желает победы националистам и бойцам ВСУ, которых всё время спонсировала, зарабатывая на гастролях в России и выступая в «огоньках» на Первом канале и на РТР. Многие олигархи, оппозиционеры, проплаченные западными странами актёришки и певунишки, клоуны-шутники вдруг написали 24 февраля «Нет войне», — высказалась Резник.

При этом она обвинила Филиппа Киркорова в том, что он специально распустил слух о своём уходе со сцены, чтобы не высказываться по поводу событий на Украине. Также Резник осудила и Николая Баскова, который прождал несколько дней, чтобы «сориентироваться». Он поддержал операцию на Украине и его «записали в герои», посетовала она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что деятелям культуры, противникам действий президента Владимира Путина на Украине, работающим в российских государственных культурных учреждениях, следовало бы покинуть свои должности. По словам политика, тех, кто занимает коллаборационистскую позицию и предаёт свой народ и государство, презирают в том числе и за рубежом.