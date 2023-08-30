Составлен список артистов, которые поменяли свое мнение о спецоперации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Некоторые российские артисты осудили действия Москвы после начала спецоперации на Украине. Кто из знаменитостей затем поменял свое мнение и что стало причиной этого?

Кто из звезд изменил свою позицию об СВО

Группа «Звери» в день начала спецоперации на Украине на своей странице в социальных сетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их выступления на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.



Затем запись с критикой СВО была удалена, а солист группы Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) вместе с гитаристом Германом Осиповым посетил Донбасс и выступил перед военными оперативно-боевого тактического формирования. Артисты заявили, что с начала спецоперации пережевали за местное население.

«Те, кто упрекает нас в прошлогодней публикации цитаты Льва Толстого, забывают о том, что в зоне СВО абсолютно все хотят скорейшего наступления мира после нашей победы», — объяснился гитарист.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Рома Зверь

Певец Сергей Лазарев 24 февраля опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, в котором заявил, что не поддерживает СВО, и призывал всех остановиться. Позднее артист временно удалил личный аккаунт. Однако уже 4 ноября, в День народного единства, он опубликовал клип в поддержку участников спецоперации. Лазарев снялся в видеоролике для песни SHAMAN «Встанем».

«С праздником, Россия! Сегодня и всегда мы помним и чтим наших героев всех времен!» — написал тогда артист.

В июне 2022 года Сергей Лазарев дал бесплатные концерты для беженцев ЛДНР в Сергиево-Посадском районе и Калуге.

Рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) неоднократно высказывался против спецоперации на Украине во время своих концертов. В июне 2023 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. После этого музыкант отправился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на личную встречу, где заявил, что осознал свои ошибки. Он продолжает гастролировать по российским городам.

Кто из артистов вернулся в Россию после критики СВО

Телеведущий Иван Ургант осудил спецоперацию на Украине в день ее начала и покинул Россию с семьей. Около месяца он находился в Израиле, после чего вернулся в Москву. Артист не делал никаких заявлений насчет своей позиции, но столкнулся с трудностями в карьере — его перестали показывать в эфире телевидения, отменили концерты и показы фильмов с его участием.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

Певица Анна Седокова, чьи родители проживают в Киеве, выступила против спецоперации на Украине, опубликовав в социальных сетях запись: «Нет, нет, нет!» Спустя непродолжительное время, когда артистка столкнулась с критикой, публикация была удалена. Тогда же она уехала жить в США, но в сентябре 2022 года вернулась в Москву и стала посещать светские мероприятия. Сейчас Седокова дает концерты в российских городах и выступает на различных мероприятиях МУЗ-ТВ, RU.TV и других площадках.

Комик Александр Ревва после начала СВО уехал в Израиль с семьей. Он не комментировал спецоперацию, а по возвращении в Москву в сентябре 2022 года сразу же вернулся в шоу-бизнес, в том числе принял участие в фестивале «Песня года».

Историк моды Александр Васильев в феврале 2022 года выступил с критикой действий Кремля и уехал в Париж. Несмотря на свою позицию, в марте 2023 года он возобновил работу в Москве, в том числе вернулся к преподаванию лекций в МГУ.

Телеведущая Ксения Собчак неоднократно покидала Россию после начала СВО. Однако в личном блоге она пояснила, что не намерена эмигрировать и будет с родиной «и в горе, и в радости».

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