Режиссер Оливер Стоун назвал «подлинного виновника событий в Донбассе» Режиссер Оливер Стоун: США являются подлинным виновником событий в Донбассе

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США являются подлинным виновником конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал американский режиссер Оливер Стоун в интервью сербской газете «Политика». По мнению режиссера, Вашингтон регулярно нарушает все установленные международные правила, но при этом является «профессионалом в осуждении каждой страны», нарушающей «линию мирового порядка».

Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: «Русские нападают». А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию. С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие <...>, и отсюда пошла война, — сказал Стоун.

Ранее режиссер поделился своим видением возможного развития ситуации в Донбассе. Стоун полагает, что власти США могут решиться на ядерную провокацию для того, чтобы обвинить в этом российскую сторону. Он добавил, что западный мир по требованию европейских и американских политиков уже восемь лет не обращает внимания на военные преступления против мирных граждан в Донбассе.

Стоун также заявил, что Украина является стратегически важной страной для США. Она нужна Вашингтону для противостояния с Москвой. Он отметил, что Соединённые Штаты всегда вмешивались во внутренние дела других государств для осуществления собственных нужд.