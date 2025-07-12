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12 июля 2025 в 16:04

Отдают золотом: рецепт турецких лепешек — лучше чебуреков

Отдают золотом: рецепт турецких лепешек — лучше чебуреков Отдают золотом: рецепт турецких лепешек — лучше чебуреков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим гезлеме вместе с NEWS.ru! Это сочные турецкие лепешки, которые точно понравятся всей вашей семье! Рецепт у нас!

Для теста: мука высшего сорта — 1,5 ст., теплая вода — 2/3 ст., оливковое масло — 2 ст. л., щепотка соли. Для начинки: говяжий фарш — 200 г, лук — 2 шт. (мелко нарезанный), петрушка — 1/2 пучка, молотый тмин — 1/2 ч. л., соль и черный перец. Жарить будем на сливочном масле — 50 г.

Как готовим турецкие лепешки: смешиваем просеянную муку с солью. Вливаем теплую водичку, масло. Замешиваем тесто (5–7 минут) и накрываем полотенцем. Оставляем на 30 минут.

Обжарить фарш, добавить лук, готовить 3 минуты. Приправить тмином, солью и перцем, вмешать рубленую петрушку.

Для турецких лепешек гезлеме тесто нужно разделить на 4 части. Раскатать в тонкие круги (2-3 мм) и распределить начинку. Накрыть второй половинкой, защипнуть края.

Обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны. Золотистые турецкие лепешки гезлеме готовы!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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