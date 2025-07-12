В России призвали изучать труды одного из самых почитаемых старцев

В России призвали изучать труды одного из самых почитаемых старцев Депутат Иванов призвал изучать в школах труды преподобного Паисия Святогорца

В школе нужно изучать труды преподобного Паисия Святогорца, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, в своих писаниях преподобный Паисий ответил на главные вопросы современности.

Преподобный Паисий Святогорец оставил нам бесценное духовное наследие — свои мудрые наставления, полные любви и сострадания к каждому человеку. Его жизнь стала примером истинного подвижничества в наше непростое время. Сегодня, когда мир переживает духовный кризис, его слова звучат особенно актуально, — отметил Иванов.

Депутат подчеркнул важность изучения трудов святого старца. Собеседник считает, что преподобный учит терпению, смирению и любви к ближнему.

Он учил нас терпению, смирению, любви к ближнему. Эти добродетели должны стать основой нашей повседневной жизни. Мы должны знакомить подрастающее поколение с наследием таких подвижников, как Паисий Святогорец. Его житие — лучший учебник нравственности для наших детей. Предлагаю организовать в школах и вузах Брянской области цикл просветительских бесед о святых нашего времени, — подытожил Иванов.

Ранее Иванов заявил, что христианский взгляд на животных основан на принципах милосердия и ответственности. Он подчеркнул, что религиозная традиция призывает к гуманному отношению к животным, видя в них часть Божьего творения, вверенного человеку для заботы.