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12 июля 2025 в 16:45

Стало известно о новых пострадавших во время потопления судна под Самарой

Число пострадавших из-за потопления судна под Самарой выросло до шести человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области из-за потопления прогулочного катера появились новые пострадавшие, сообщает Telegram-канал Mash. Их число увеличилось до шести.

Также в сообщении говорится об одном погибшем. Его личность не раскрывается.

Само ЧП в Самарской области произошло во время сильного урагана. В Сети появились кадры, как несколько человек стоят на корпусе почти полностью затонувшего судна, отчаянно маша руками. Спасатели МЧС с водолазами оперативно прибыли на место для поиска возможных пострадавших под водой. Первоначальные данные указывали на то, что на борту прогулочного катера находилось не менее трех человек.

До этого во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей 8 июля во время водной прогулки. Как рассказала дочь погибшей, ее мать Ольга отправилась на катере с молодым человеком, по совместительству он выполнял роль капитана. По его словам, около 22:00 они сделали остановку для купания, при этом судно не было закреплено якорем. В результате женщина не смогла вернуться на борт и утонула.

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