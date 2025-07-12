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12 июля 2025 в 16:33

Гладков рассказал о том, как полз по земле под обстрелом ВСУ

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под минометный обстрел со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе, об этом глава региона рассказал ТАСС. Он уточнил, что майор полиции, находящийся рядом с ним и главой округа, резко приказал им лечь на землю и ползти под огнем.

Помню все обстрелы, особенно один из первых, когда нас с главой Шебекинского городского округа майор полиции, кажется, обругал крепкими словами, заставил лечь на землю и ползти под минометным обстрелом, — сказал Гладков.

Глава региона отметил, что пребывание в зоне обстрела — это тяжелое и страшное испытание для любого человека. Он также добавил, что теперь лучше понимает, почему во время Великой Отечественной войны люди активно занимались творчеством — писали книги, картины, сочиняли музыку. По его мнению, мозг в условиях сильного стресса перестраивается, раскрывая творческие способности, чтобы защититься от негативных эмоций.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на спортивный комплекс «Белгород Арена» посредством беспилотника. После того как вражеский дрон упал на крышу стадиона, возникло возгорание. В настоящий момент на месте инцидента проводят работы сотрудники экстренных служб.

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Вячеслав Гладков
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