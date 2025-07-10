Назвавшего жителей Донбасса ненужными журналиста забрали в ВСУ

Назвавшего жителей Донбасса «лишними украинцами» и «ненужными людьми» в 2019 году журналиста Богдана Буткевича мобилизовали в Вооруженные силы Украины, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) его супруга Марина Данилюк-Ярмолаева. По ее словам, Буткевич в последние годы «внештатно выполнял проекты» для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Богдан сам принял решение о таком сотрудничестве, поскольку имеет несколько глазных болезней, которые ограничивали его службу в ее классическом понимании, — заявила женщина.

Данилюк-Ярмолаева отметила, что ее муж «позволил себе» критику депутата Рады Марьяны Безуглой. После этого ГУР МО Украины прекратило сотрудничество с Буткевичем и уволило его задним числом, возобновив статус военнообязанного. Буткевич обратился в территориальный центр комплектования (аналог военкомата), чтобы уточнить статус. Но мужчину сразу отвезли на пункт сбора, откуда его отправят в учебный центр «Десна».

Ранее пленный военнослужащий 23-й бригады украинской армии Сергей Шендевинский рассказал, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины отправляют мобилизованных граждан в пустые тюрьмы. По его словам, людей помещают в колонии, чтобы избежать их побега перед отправкой на фронт.