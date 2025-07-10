Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 09:47

Назвавшего жителей Донбасса ненужными журналиста забрали в ВСУ

Назвавшего жителей Донбасса лишними журналиста Буткевича мобилизовали в ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Назвавшего жителей Донбасса «лишними украинцами» и «ненужными людьми» в 2019 году журналиста Богдана Буткевича мобилизовали в Вооруженные силы Украины, сообщила в Facebook (деятельность в РФ запрещена) его супруга Марина Данилюк-Ярмолаева. По ее словам, Буткевич в последние годы «внештатно выполнял проекты» для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Богдан сам принял решение о таком сотрудничестве, поскольку имеет несколько глазных болезней, которые ограничивали его службу в ее классическом понимании, — заявила женщина.

Данилюк-Ярмолаева отметила, что ее муж «позволил себе» критику депутата Рады Марьяны Безуглой. После этого ГУР МО Украины прекратило сотрудничество с Буткевичем и уволило его задним числом, возобновив статус военнообязанного. Буткевич обратился в территориальный центр комплектования (аналог военкомата), чтобы уточнить статус. Но мужчину сразу отвезли на пункт сбора, откуда его отправят в учебный центр «Десна».

Ранее пленный военнослужащий 23-й бригады украинской армии Сергей Шендевинский рассказал, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины отправляют мобилизованных граждан в пустые тюрьмы. По его словам, людей помещают в колонии, чтобы избежать их побега перед отправкой на фронт.

ВСУ
мобилизация
Украина
Донбасс
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
УФСИН подтвердило пожар в одной из колоний Соликамска
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности нового ковид-штамма «стратус»
Трамп утвердил часть военной помощи из списка Зеленского
Более 300 человек пострадали из-за массового отравления в Дагестане
Стало известно, почему хотят платить надбавки пенсионерам с 70 лет
Наступление ВС РФ на Харьков 10 июля: стояние на коленях, 2 км до Купянска
Кириленко отреагировал на задержание российского баскетболиста во Франции
Магнитные бури сегодня, 10 июля: что завтра, кто в опасности, головные боли
Кадры пожара в колонии в Пермском крае появились в Сети
Почему не работает YouTube 10 июля: замедление, как оживить видеохостинг
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся бойцам СВО
Психолог раскрыла, как легко отличить лень от прокрастинации
Белоусов наградил «Золотыми звездами» отличившихся участников спецоперации
Минтруд поставил точку в вопросе о завозе миллиона мигрантов из Индии
В Пулково подсчитали убытки из-за ограничения работы аэропорта
«Крыша поехала»: в ГД разнесли иллюзии Трампа о секретном оружии против РФ
«Запомнил достойным человеком»: Никитин высказался о личности Старовойта
Робота с ПМЭФ заметили бегающим по улицам Китая
В Армении силовики сообщили о новых задержаниях
ФСБ опубликовала видео задержания в Мелитополе подозреваемых в шпионаже
Дальше
Самое популярное
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.