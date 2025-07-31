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31 июля 2025 в 23:45

Человек пропал во время пожара в стрелковом тире в Москве

Пожар произошел в стрелковом тире в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пожар в помещении стрелкового тира «Импульс» произошел на западе Москвы, передает Telegram-канал SHOT. Журналисты уточнили, что одного человека до сих пор не могут найти после эвакуации.

По информации SHOT, возгорание началось в здании бизнес-центра «Квадрат» на Верейской улице. Очевидцы заметили густой черный дым из окон третьего этажа, люди эвакуируются на улицу, на место уже прибыли пожарные. Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее на юго-западе Москвы огонь охватил квартиру на третьем этаже жилого дома на Профсоюзной улице. В МЧС России указали, что в результате пожара пострадал один ребенок, которого осмотрели медики. Огнеборцы ликвидировали возгорание.

В Самаре до этого сгорели дома, в которых проживали цыгане. На момент происшествия табор покинул территорию, а на месте остались только постройки и бездомные животные. Пожарные потушили шесть незаконно возведенных строений.

Тем временем в Кубинке Московской области произошло возгорание автобусов. Транспортные средства были припаркованы на центральной стоянке. Причина возгорания не уточнялась. На опубликованных кадрах виден огромный столб черного дыма.

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