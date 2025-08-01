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01 августа 2025 в 02:41

Ведомственную охрану вооружат для борьбы с БПЛА

Путин подписал указ о снабжении ведомственной охраны оружием против БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Президент России Владимир Путин подписал закон о снабжении ведомственной охраны боевым стрелковым оружием для отражения атак беспилотников, сообщает ТАСС. Уточняется, что вооружение предоставит Росгвардия.

Это решение направлено на противодействие беспилотным воздушным, подводным, надводным судам и транспортным средствам. При этом указано, что к боевому стрелковому оружию относится ручное или входящее в состав вооружения боевой техники или стационарных боевых комплексов огнестрельное оружие калибром до 20 мм.

Ранее Путин заявил, что российские беспилотные летательные аппараты, поставленные по линии Народного фронта, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд рублей. Российский лидер призвал западные правительства, которые поставляют оружие на Украину, задуматься, на что тратятся народные деньги.

До этого Минобороны РФ информировало о массированных ударах по украинским военным объектам. За последние сутки российские войска поразили 141 цель, включая авиабазу, производство комплектующих для БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временного размещения ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В ведомстве подчеркнули, что уничтожены ключевые объекты военной инфраструктуры противника.

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