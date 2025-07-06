Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 15:58

Путин раскрыл, на какую сумму российские БПЛА сожгли вражеской техники

Путин: беспилотники от ОНФ сожгли техники ВСУ более чем на $2 млрд рублей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские беспилотные летательные аппараты, поставленные по линии Народного фронта, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Все для победы!». Российский лидер призвал западные правительства, которые поставляют оружие на Украину, задуматься, на что тратятся народные деньги.

Только Народным фронтом поставлено в войска 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд, — отметил Путин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по украинским военным объектам. За последние сутки российские войска поразили 141 цель, включая авиабазу, производство комплектующих для БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временного размещения ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В ведомстве подчеркнули, что уничтожены ключевые объекты военной инфраструктуры противника.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
беспилотники
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.