Путин раскрыл, на какую сумму российские БПЛА сожгли вражеской техники Путин: беспилотники от ОНФ сожгли техники ВСУ более чем на $2 млрд рублей

Российские беспилотные летательные аппараты, поставленные по линии Народного фронта, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Все для победы!». Российский лидер призвал западные правительства, которые поставляют оружие на Украину, задуматься, на что тратятся народные деньги.

Только Народным фронтом поставлено в войска 110 тысяч беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд, — отметил Путин.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированных ударах по украинским военным объектам. За последние сутки российские войска поразили 141 цель, включая авиабазу, производство комплектующих для БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временного размещения ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. В ведомстве подчеркнули, что уничтожены ключевые объекты военной инфраструктуры противника.