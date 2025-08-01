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01 августа 2025 в 00:19

ПВО сбила три украинских БПЛА над Россией

Минобороны России: ПВО сбила три украинских дрона над Россией

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что это произошло в период с 18:00 до 23:30 мск в четверг, 31 июля.

В частности, расчетами ПВО был сбит один вражеский БПЛА над акваторией Черного моря. Еще два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.

С 18:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — указало МО.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны в ночь на 31 июля сбили более 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По данным МО РФ, ночной атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Республика Крым.

До этого стало известно, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремело несколько взрывов. Местные жители рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, фиксировались временные перебои с мобильной связью. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

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