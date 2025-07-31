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31 июля 2025 в 02:41

SHOT: минимум четыре взрыва прогремели в Волгоградской области

Системы экстренного оповещения Системы экстренного оповещения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремели несколько взрывов. По предварительным данным канала, система противовоздушной обороны сбила минимум четыре украинских беспилотных летательных аппарата типа «Лютый». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Местные жители в беседе с SHOT рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, канал информировал о временных перебоях с мобильной связью. Пока официальных сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

До этого в связи с возможной угрозой в аэропорту Волгограда были отменены взлеты и прилеты воздушных судов. Как рассказали представители Росавиации, данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили вражеский БПЛА в небе над Воронежем. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой жертв или разрушений. Оборонное ведомство также новость не комментировало.

Кроме того, российские ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ. В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщали, что средствам удалось уничтожить 133 украинских беспилотника самолетного типа.

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