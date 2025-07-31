ВСУ устроили массовый налет беспилотников на шесть регионов России Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над шестью регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 31 июля сбили более 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, ночной атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Республика Крым.

C 23:20 мск 30 июля до 04:00 мск 31 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 11 дронов было уничтожено над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Крыма, пять — над территорией Воронежской области. Еще пять БПЛА удалось ликвидировать в небе над Белгородской областью и по два — над Тамбовской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремели несколько взрывов. Местные жители рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, фиксировались временные перебои с мобильной связью. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого три человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Горском Луганской Народной Республики. Как отметила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, удар произошел днем, строение частично разрушено.