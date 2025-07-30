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30 июля 2025 в 19:37

Мирные люди пострадали при атаке дрона на ЛНР

В ЛНР пострадали три человека в результате удара ВСУ по частному дому в Горском

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на частный дом в Горском Луганской Народной Республики, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. По ее словам, которые передает Telegram-канал правительства ЛНР, удар произошел около 15:00, строение частично разрушено.

Супружеская пара — мужчина 1953 года рождения и женщина 1960 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще одна пожилая женщина доставлена в больницу с контузией в шоковом состоянии, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по детской площадке в Васильевке. По его словам, в результате обстрела были ранены двое несовершеннолетних — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома в Белгороде. Предварительно, повреждены минимум три квартиры, в них выбито остекление и разрушены балконы. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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