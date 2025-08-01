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01 августа 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 августа, надежда на дождь

Пыльца 1 августа: прогноз в Москве Пыльца 1 августа: прогноз в Москве Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press

Август начинается с той же жары, какой завершился июль. Уровень пыльцы в воздухе в первый день этого месяца особо не изменится: полынь держится на пике, злаки пока не думают уходить, а сорняков становится все больше.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Первый день августа порадует умеренно теплой и чуть менее душной погодой, чем накануне. Днем температура поднимется до +27 °C, влажность повысится из-за возможных дождей — они могут пройти днем и ночью. Ветер — до 5 м/с, что немного разгонит воздух, но не устранит аллергены полностью.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 1 августа

Полынь по-прежнему остается главным врагом поллинозников: концентрация этого аллергена и не думает падать. Она остается на опасном «красном» уровне, от 1001 до 5000 единиц на кубометр. Специальные мониторинговые порталы фиксируют большое количество жалоб на самочувствие: именно высокий уровень пыльцы сейчас их главный катализатор.

Другие сорняки также продолжают активно пылить. Среди них, например, крапива, пижма, золотарник. Суммарный уровень пыльцы этих аллергенов сегодня превышает 100 единиц на кубометр, что соответствует среднему уровню. Вблизи зеленых зон и пустырей концентрация может быть еще выше. Особенно часто в столице встречается золотарник, его обычно используют как декоративное растение.

Злаковые травы, несмотря на завершающийся сезон, сохраняют средний уровень пыльцы — до 1000 единиц. Их стало меньше по сравнению с июлем, но полностью они из воздуха пока не исчезли, особенно в зеленых районах.

Как всегда, напоминаем заботиться о себе: держать под руками антигистаминные и соблюдать рекомендации врача, проводить дома влажную уборку.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 августа, надежда на дождь
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