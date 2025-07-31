Эта икра покорит даже тех, кто не любит кабачки, — с секретным компонентом

Эта икра покорит даже тех, кто не любит кабачки, — с секретным компонентом

Кабачковая икра «Как из детства» с баклажанами и ореховой крошкой — любимый вкус из прошлого, который переносит в теплые кухонные воспоминания. Чтобы воссоздать это блюдо, подготовьте: килограмм свежих кабачков, пару спелых баклажанов, три мясистых болгарских перца, две сочные морковки, две головки репчатого лука, четыре ароматных зубчика чеснока, столовую ложку концентрированной томатной пасты, полстакана измельченных ядер грецкого ореха, чайную ложку молотого кориандра, половину ложки хмели-сунели, столовую ложку виноградного уксуса, а также соль, молотый перец, свежую зелень петрушки или кинзы и масло для пассеровки.

Овощи нарезают аккуратными кубиками, присаливают и дают постоять, чтобы ушла лишняя влага. На раскаленной сковороде пассеруют лук с морковью до золотистости, затем добавляют подготовленные овощные кубики и томят под крышкой около получаса. В процессе добавляют томатную пасту, пряности, пропущенный через пресс чеснок и продолжают тушение. Финишные штрихи — виноградно-уксусная кислинка, ореховая крошка и рубленая зелень. Массу доводят до идеальной консистенции с помощью кухонного гаджета.

Уникальность этого блюда заключается в контрасте кремовой основы с хрустящими ореховыми вкраплениями и тонкой кислинкой. Такую икру из кабачков «Как из детства» можно намазывать на свежий бородинский хлеб или подавать как изысканный аккомпанемент к ароматному шашлыку из молодой баранины.