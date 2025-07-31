В Telegram зафиксировали массовый сбой В Telegram произошел массовый сбой на фоне последнего обновления

В мессенджере Telegram произошел массовый сбой на фоне обновления, о чем говорят данные сервиса Downdetector. Уточняется, что с неполадками столкнулись пользователи по всему миру.

Пользователи жалуются на медленную загрузку сообщений и медиа, а перед этим было запущено обновление. Официальных комментариев от представителей мессенджера на этот счет пока не поступало.

Накануне разработчики Telegram начали тестировать платный глобальный поиск, который позволяет найти сообщения из всех открытых каналов по ключевым словам. Функцию заметили в бета-версии мессенджера.

Ранее сообщалось, что разработчик национального мессенджера МАХ VK и «Сбер» приступили к внедрению в приложение технологии антифрода, которая призвана обеспечить надежную защиту пользователей от мошенничества. В рамках сотрудничества «Сбер» предоставил команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных трансакций и звонков.

До этого стало известно, что Apple готовит серьезные изменения во внешнем виде следующего флагманского смартфона: iPhone 17 Pro получит переработанный дизайн задней панели. Речь идет в том числе о смещенном логотипе и горизонтальном модуле камер.