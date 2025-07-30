Глобальный поиск в Telegram будет платным Telegram начал тестировать платный поиск сообщений в открытых каналах

Разработчики мессенджера Telegram начали тестировать платный глобальный поиск, который позволяет найти сообщения из всех открытых каналов по ключевым словам. По данным Telegram-канала «Сети и сигналы», функцию заметили в бета-версии мессенджера.

Отмечается, что пользователь может воспользоваться ею бесплатно дважды за день. Каждый последующий запрос будет стоить 10 «звезд», то есть примерно 20 рублей. При этом подписка Telegram Premium, по предварительной информации, не снимает ограничений на поиск.

Ранее сообщалось, что разработчик национального мессенджера МАХ VK и «Сбер» приступили к внедрению в приложение технологии антифрода, которая призвана обеспечить надежную защиту пользователей от мошенничества. В рамках сотрудничества «Сбер» предоставил команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных трансакций и звонков.

До этого стало известно, что Apple готовит серьезные изменения во внешнем виде следующего флагманского смартфона: iPhone 17 Pro получит переработанный дизайн задней панели. Речь идет в том числе о смещенном логотипе и горизонтальном модуле камер.