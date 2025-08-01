Трамп описал свои эмоции по поводу действий России на Украине Трамп заявил, что опечален действиями РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален действиями РФ по Украине. Политик подчеркнул, что эта ситуация — следствие поступков экс-главы Штатов Джо Байдена.

Я считаю, что действия России очень печалят, — сказал американский лидер.

Трамп в беседе с журналистами предупредил, что у РФ есть 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине. По его словам, срок начинается «с сегодняшнего дня». Если переговоры не состоятся, он намерен ввести пошлины, которые, по его же мнению, вряд ли повлияют на Россию. Он также упомянул иные меры, но не стал уточнять, какие именно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем сообщил, что Россия продолжает специальную военную операцию, несмотря на заявления Дональда Трампа о возможном завершении конфликта за считаные дни. Москва по-прежнему открыта для мирного диалога, при этом любые договоренности должны учитывать национальные интересы страны, считает он.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов констатировал, что новый ультиматум по завершению украинского конфликта, выдвинутый Трампом, далек от дружеского. Такая риторика огорчает, но не вызывает удивления, потому что это типичный стиль американского лидера, подытожил он.