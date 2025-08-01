Макринин день: приметы на урожай и погоду, строгие запреты 1 августа

Первое августа в народном календаре носит несколько названий: Макринин день, Мокрины или Семик. Эта дата считалась важной вехой лета, предвещавшей скорое приближение осени. Наблюдения за природой в этот день, особенно за погодой и поведением живых существ, по мнению предков, давали ключ к предсказанию погоды на ближайшие месяцы. Традиционно этот день связывали с памятью святой Макрины, но в народной практике он был тесно переплетен с древними аграрными и погодными приметами.

Мокрины мокры — и осень мокра. Дождь на Макринин день считался верным предвестником дождливой осени. Особенно сильный ливень сулил затяжные ненастья.

Сухая Макрина — сухая осень. Ясная и сухая погода на 1 августа предсказывала аналогичную погоду на всю предстоящую осень.

Утренний туман по воде стелется — к солнечному дню. Появление тумана над водоемами на рассвете обещало ясную и теплую погоду в течение дня.

Роса сильная с утра — к грозе днем. Обильная роса, не высыхающая долгое время, считалась предупреждением о возможной грозе или сильном дожде во второй половине дня.

Радуга после дождя утром — к погожему вечеру. Появление радуги после утреннего дождя расценивалось как знак улучшения погоды к вечеру.