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01 августа 2025 в 00:45

Макринин день: приметы на урожай и погоду, строгие запреты 1 августа

Приметы на 1 августа — что можно и нельзя делать на Макринин день Приметы на 1 августа — что можно и нельзя делать на Макринин день Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Первое августа в народном календаре носит несколько названий: Макринин день, Мокрины или Семик. Эта дата считалась важной вехой лета, предвещавшей скорое приближение осени. Наблюдения за природой в этот день, особенно за погодой и поведением живых существ, по мнению предков, давали ключ к предсказанию погоды на ближайшие месяцы. Традиционно этот день связывали с памятью святой Макрины, но в народной практике он был тесно переплетен с древними аграрными и погодными приметами.

Приметы на основе погодных явлений 1 августа

  • Мокрины мокры — и осень мокра. Дождь на Макринин день считался верным предвестником дождливой осени. Особенно сильный ливень сулил затяжные ненастья.

  • Сухая Макрина — сухая осень. Ясная и сухая погода на 1 августа предсказывала аналогичную погоду на всю предстоящую осень.

  • Утренний туман по воде стелется — к солнечному дню. Появление тумана над водоемами на рассвете обещало ясную и теплую погоду в течение дня.

  • Роса сильная с утра — к грозе днем. Обильная роса, не высыхающая долгое время, считалась предупреждением о возможной грозе или сильном дожде во второй половине дня.

  • Радуга после дождя утром — к погожему вечеру. Появление радуги после утреннего дождя расценивалось как знак улучшения погоды к вечеру.

  • Ветер с востока — к засухе. Восточный ветер в этот день предвещал засушливый период в ближайшее время.

Макринин день: приметы на урожай и погоду, строгие запреты 1 августа Макринин день: приметы на урожай и погоду, строгие запреты 1 августа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы на основе поведения зверей и птиц на Макринин день

  • Комары столбом вьются — к зною. Если мошкара и комары поднимались в воздух плотным роем или «столбом», это сулило установление жаркой погоды.

  • Ласточки и стрижи низко летают — к дождю. Эта широко известная примета была актуальна и для 1 августа. Птицы, охотящиеся за насекомыми у самой земли, предупреждали о приближении ненастья и повышенной влажности воздуха.

  • Паук плетет паутину активно — к ясной погоде. Увидеть паука, усердно работающего над новой паутиной, считалось добрым знаком, предвещавшим устойчивую сухую погоду.

  • Кроты норы роют — к ненастью. Активное рытье земли кротами в этот день интерпретировалось как их подготовка к приближающемуся дождю.

Что категорически нельзя делать 1 августа

  • Работать в поле и на огороде. Считалось, что любая земляная работа (особенно с лопатой или плугом) может «разгневать землю» и навлечь засуху или град на будущий урожай. Этот день предназначался для наблюдений, а не труда.

Что категорически нельзя делать 1 августа Что категорически нельзя делать 1 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Начинать новые дела, особенно важные (сватовство, крупные покупки, дальняя дорога). Макринин день считался неподходящим для стартов из-за его нестабильной энергетики, связанной с погодой.

  • Ссориться, сквернословить и злословить. Любой негатив, выплеснутый в этот день, по поверьям, возвращался сторицей и мог навлечь беду на весь дом.

  • Оставлять дом открытым настежь. Считалось, что так «выпускаются» благополучие и удача. Двери и ворота полагалось держать прикрытыми.

Что нужно сделать обязательно 1 августа

  • Наблюдать за погодой и природой. Главным делом дня было внимательное отслеживание всех примет — от состояния неба и ветра до поведения насекомых и птиц. Эти наблюдения были основой для прогнозов.

  • Собирать целебные травы. Считалось, что травы, собранные на Макрины (особенно утром), обладают особой силой. Их заготавливали для лечения и оберегов.

  • Помянуть предков. День часто включал элементы поминовения ушедших родственников, иногда с посещением кладбища или просто тихой молитвой дома.

Что нужно сделать обязательно 1 августа Что нужно сделать обязательно 1 августа Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Важно помнить, что народные приметы — это кладезь многовековой наблюдательности, но они не являются научным прогнозом. Часто приметы могли противоречить друг другу в зависимости от региона. Однако они отражают глубокую связь наших предков с природными циклами и их попытку понять и предугадать ее капризы для благополучия семьи и урожая. День 1 августа был одним из таких ключевых моментов в годовом круге.

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