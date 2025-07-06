Украину обвинили в удерживании мобилизованных в колониях Пленный Шендевинский заявил, что ТЦК отправляют мобилизованных в пустые тюрьмы

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины отправляют мобилизованных граждан в пустые тюрьмы, рассказал пленный военнослужащий 23-й бригады украинской армии Сергей Шендевинский. По его словам, которые приводит РИА Новости, людей помещают в колонии, чтобы избежать их побега перед отправкой на фронт.

ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения, — признался Шендевинский.

Пленный добавил, что в одной из таких колоний из мобилизованных была сформирована 211-я бригада украинской армии. Еще один подобный распределительный центр был в Черкасской области.

Ранее военкор Александр Коц рассказал, что украинские власти обсуждают возможность принудительной мобилизации участников добровольческих групп противовоздушной обороны, лишив их ранее предоставлявшейся брони. Он констатировал, что ВСУ больше не могут противостоять российским вооружениям.