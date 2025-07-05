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05 июля 2025 в 16:38

Украинских борцов с «Геранями» захотели отправить в окопы

Коц: на Украине начали строить планы по мобилизации добровольцев ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти рассматривают возможность принудительной мобилизации участников добровольческих групп противовоздушной обороны, лишив их ранее предоставлявшейся брони, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что идея принадлежит заместителю начальника Госавиации Украины Сергею Якубенко. По мнению военкора, ВСУ больше не могут противостоять российским вооружениям.

Очевидно, мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами уже не справляются с налетами «Гераней». Наши дроны заходят на цель на высоте, на которой их не достает стрелковка, — написал он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится избежать политической ответственности за мобилизацию 18-летних граждан, перекладывая всю вину на западные страны. По его словам, такой шаг серьезно ударит по рейтингам украинского лидера, однако мобилизация молодых людей неизбежна.

До этого Зеленский заявил, что Запад не готов усилить антироссийские санкции и требует от Украины провести мобилизацию 18-летних граждан. По его словам, рестрикции будут эффективны, если бюджет России останется без средств на финансирование боевых действий.

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