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01 августа 2025 в 01:28

Массовый сбой Telegram в России: что известно, когда восстановят

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В работе мессенджера Telegram в ночь на пятницу, 1 августа, произошел массовый сбой. Что об этом известно, когда восстановят?

Что известно о сбое в Telegram

В Telegram произошел массовый сбой на фоне нового обновления, о чем говорят данные сервиса Downdetector. Уточняется, что с неполадками столкнулись пользователи по всему миру.

Пользователи жалуются на медленную загрузку сообщений и медиафайлов, а перед этим было запущено обновление. Официальных комментариев от представителей мессенджера на этот счет пока не поступало.

Массовые сообщения о сбое начали поступать около 22:30 мск, пик пришелся на 22:45, затем число жалоб стало постепенно снижаться.

Чаще всего пользователи сообщали о проблемах с получением оповещений (37%), сбоях мобильного приложения (29%) и сайта (20%). В других странах — о сложностях с подключением сервиса, свидетельствуют данные международной версии Downdetector.

Сбои зафиксировали на фоне обновления Telegram, которое было представлено 31 июля. В частности, теперь в мессенджере будет доступен глобальный поиск по публикациям в публичных каналах, а не только в тех, на которые подписан пользователь. Функция доступна только владельцам Premium-подписки.

Правда ли Telegram заблокируют в России

Официально о блокировке Telegram в России не сообщалось. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов отмечал, что мессенджер вряд ли заблокируют в РФ.

«Какие-то ограничения время от времени происходят из-за нарушений в работе разных платформ. Вы знаете, что YouTube хандрит, лихорадит. Небольшие сбои могут быть, но решения о блокировке, я думаю, не произойдет. Все должно работать. Все-таки Telegram — достаточно большая экосистема, а не просто мессенджер», — сказал Свинцов.

На фоне запуска российского мессенджера MAX некоторые источники предположили, что Telegram могут заблокировать. IT-эксперт Артем Геллер заявил, что MAX ждет долгий путь развития и без административных мер, таких как замедление или запрещение других мессенджеров.

«Значительного количества функций у него пока нет. Может быть, появятся какие-то сервисы и услуги, которыми захотят наделить его для удобства. <…> Если этого не будет, то догнать тот же Telegram ему будет очень сложно. У него большое количество функций, даже на их синхронизацию может уйти несколько лет. Даже не два года, а больше», — сказал он.

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