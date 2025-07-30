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30 июля 2025 в 05:32

Кабачковая лепешка с сыром, который тянется при разрезе: нежная вкуснотища

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешка с кабачком и сыром получается невероятно сочной внутри, с хрустящей золотистой корочкой, а при разрезе тянется благодаря правильно подобранному сыру. Нежная кабачковая основа с легкой сладостью идеально сочетается с пикантным сливочным вкусом расплавленного сыра.

Для теста натрите 2 средних молодых кабачка на мелкой терке, посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 2 яйца, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и перца. Для начинки смешайте 150 г тертой моцареллы и 100 г тертого чеддера — такое сочетание даст идеальную тягучесть. Вылейте половину теста на разогретую сковороду с маслом, посыпьте сырной смесью, затем добавьте оставшееся тесто. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до золотистого цвета.

Дайте лепешке немного остыть перед подачей — так сырная начинка будет тянуться еще эффектнее. Подавайте горячей со сметаной. Эта нежная вкуснотища станет любимой летней альтернативой пицце.

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком: вкуснее оладий и всего 120 ккал.

кабачки
лепешки
сыры
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
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