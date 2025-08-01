Трамп признал, что санкции против России не работают Трамп: новые санкции против России вряд ли будут эффективны

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против РФ, но не уверен в их эффективности. По его словам, решение об этом он примет через восемь дней.

Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина — прим.NEWS.ru.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем, — сказал Трамп.

Ранее политик признал, что власти США не волнует торговля между Российской Федерацией и Индией. Москва и Вашингтон вовсе практически перестали продавать друг другу товары, отметил он.

Также Трамп объявил, что новый ультиматум для России по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Хозяин Белого дома добавил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.

Комментируя слова Трампа, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал республиканца не забывать, что Россия — это не Израиль или Иран. Кроме того, американскому лидеру нужно помнить, что любые ультиматумы являются шагом к войне, заключил политик.