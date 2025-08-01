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01 августа 2025 в 00:30

Трамп сообщил о планах Уиткоффа приехать в Россию

Трамп: после возвращения из Израиля Уиткофф поедет в Россию

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни, заявил американский лидер Дональд Трамп. Так политик ответил на вопрос про запланированный на пятницу, 1 августа, визит Уиткоффа в Израиль.

Он потом едет в Россию, верите или нет, — сказал Трамп.

Ранее Уиткофф выразил надежду на достижение мирного урегулирования по Украине и установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке до конца президентского срока Трампа. Кроме того, он упомянул расширение Авраамовых соглашений и достижение стабильного мира в Газе как ключевые приоритеты.

До этого журналисты Financial Times предположили, что госсекретарь Марко Рубио оказал влияние на Дональда Трампа. Они считают, что глава Белого дома должен был занять более жесткую, «ястребиную» позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая.

Марко Рубио тем временем информировал, что Трамп начинает терять терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он пояснил, что политик все меньше рассчитывает на инициативы со стороны Москвы и призывает к активным действиям.

Стив Уиткофф
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Дональд Трамп
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