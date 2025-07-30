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30 июля 2025 в 17:49

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

В Абхазии отельеры сняли рекламу с «Дошираком» для россиян после оттока туристов

Абхазия. Сухум Абхазия. Сухум Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отельеры в Абхазии начали рекламировать свои пункты размещения для россиян с «Дошираком», информирует Readovka. По данным источника, произошло это после оттока туристов из РФ. Предшествовал сложившейся ситуации скандал с абхазской чиновницей, которая заявила, что россияне приезжают в республику «за 300 рублей» и покупают лапшу быстрого приготовления.

Российские отдыхающие начали устраивать флешмобы в соцсетях, чтобы бойкотировать поездки в Абхазию. Однако местные отельеры не растерялись и сняли ролик, где поется песня про «Доширак». Представители сферы гостеприимства предлагают насладиться лапшой с живописным видом на местную природу.

Отельеры признают, что всегда рады российским туристам, несмотря на отток приезжающих в отпуск граждан. По их мнению, обед на террасах здесь выглядит более эстетично.

Ранее российские туристы прервали отдых в абхазской Пицунде в связи с устаревшей инфраструктурой, низкого уровня сервиса и дорогих цен. При этом путешественники столкнулись с обманом на местном пляже.

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