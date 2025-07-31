Названо число пострадавших после 15 атак ВСУ на ДНР Пушилин: в ДНР из-за атак ВСУ получили ранения три человека

Три мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали за день в результате действий ВСУ, на регион было совершено 15 атак, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, повреждения также получили жилой дом, газопровод и котельная.

В Калининском районе Горловки от атаки ударного БПЛА ВФУ пострадал мужчина 1974 года рождения, в Волновахе из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1991 года рождения и в Никольском Волновахского муниципального округа вследствие детонации неразорвавшегося взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил парень 2006 года рождения, — отметил Пушилин.

Ранее стало известно, что в ночном небе над Волгоградской областью прогремело несколько взрывов. Местные жители рассказали о ярких вспышках и хлопках в пригороде Волгограда. Кроме того, фиксировались временные перебои с мобильной связью. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

До этого три человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Горском Луганской Народной Республики. Как рассказала министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, удар произошел в дневное время, строение частично разрушено.