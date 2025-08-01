Baza сообщила, что Таганрог атакуют беспилотники

Telegram-канал Baza сообщил, что Таганрог атакуют беспилотники. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Жители рассказали Baza, что слышали около 10 взрывов. Baza передает, что к отражению атаки БПЛА подключены не только системы ПВО, но и боевые вертолеты.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны в ночь на 31 июля сбили более 30 беспилотников ВСУ в небе над Россией. По данным Минобороны РФ, ночной атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Республика Крым.

До этого в Ростовской области беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру. На станции Сальск начался сильный пожар. Из-за инцидента задержали девять поездов, повреждена контактная сеть и окна двух вагонов поезда Новокузнецк — Кисловодск. Всех пассажиров успешно эвакуировали — обошлось без пострадавших.

Кроме того, ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории Ростовской области. Жители Сальска, Волгодонска и Миллерово сообщали о серии взрывов в небе и работе систем противовоздушной обороны, сбивших несколько воздушных целей.