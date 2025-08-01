Индия передумала покупать американские истребители F-35

Индия передумала приобретать американские истребители F-35 у США, сообщает агентство Bloomberg. Журналисты отметили, что такое решение идет вразрез с интересами Белого дома.

Нью-Дели для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном рассматривает возможность наращивания импорта товаров американского производства, включая энергоносители. В то же время индийское правительство, вероятнее всего, не станет закупать военное оборудование у Штатов, чего настоятельно требует Белый дом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят торговые пошлины в отношении товаров из Индии в размере 25% с 1 августа нынешнего года. По его словам, индийское руководство также будет оплачивать штрафы за приобретение российских вооружений и ресурсов.

В правительстве Индии подчеркнули, что страна и США в течение последних нескольких месяцев вели переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. В Нью-Дели заверили, что по-прежнему привержены этой цели.