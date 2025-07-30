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30 июля 2025 в 15:50

Трамп назвал дату, когда начнут действовать пошлины для Индии

Трамп: США с 1 августа вводят пошлины для Индии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

США вводят торговые пошлины в отношении товаров из Индии в размере 25% с 1 августа нынешнего года, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, индийское руководство также будет оплачивать штрафы за приобретение российских вооружений и ресурсов. Кроме того, напомнил глава Белого дома, Нью-Дели держит высокие тарифы и ставит торговые барьеры.

Индия будет платить пошлину в 25%, а также штраф за вышеуказанные действия, начиная с 1 августа, — написал президент США.

Ранее Трамп озвучил планы по введению пошлин на индийские товары. Также он сообщил о продолжении работы над торговым соглашением с Нью-Дели. По словам главы Былого дома, Индия является «хорошим другом» США.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что введение тарифов против российских партнеров в случае, если мирное соглашение по Украине не будет подписано в течение 50 дней, не отразится на объемах экспортных поставок РФ. По его мнению, Трамп сделает большое количество исключений.

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Дональд Трамп
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