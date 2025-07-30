Политолог раскрыл, что будет после завершения срока ультиматума Трампа Политолог Дудаков: тарифы США против партнеров России не повлияют на Москву

Пошлины, которые президент США Дональд Трамп обещал ввести против партнеров Москвы, если не будет выполнен его ультиматум о прекращении огня на Украине, не окажут влияния на экспортные объемы России, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон сделает большое количество исключений как для стран, так и для категорий товаров.

Что касается нашей страны, я думаю, всем очевидно, что эти самые тарифы, если их Трамп и введет, не окажут существенного эффекта. Потому что США сделают огромное количество исключений для разных стран и категорий товаров. В конечном счете наши экспортеры подстроятся под новые реалии, и никакого падения экспорта из России не случится. Хоть и в моменте, конечно, наверное, определенные проблемы возникнуть могут, — сказал Дудаков.

Он добавил, что обещанием ввести пошлины Трамп пытается оказать давление на своих контрагентов. Политолог усомнился, что подобные угрозы помогут президенту США. По словам Дудакова, глава Белого дома возьмет свои слова обратно, как уже не раз делал.

Ранее Китай и США договорились сохранить действующие тарифные послабления еще на три месяца. Решение было объявлено по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме с участием высокопоставленных представителей обеих стран.