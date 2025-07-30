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30 июля 2025 в 07:20

«Они будут платить»: Трамп пригрозил новыми пошлинами Индии

Трамп пообещал ввести пошлины в 25% против Индии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация Соединенных Штатов введет импортные пошлины в размере 25% на товары, поставляемые из Индии, заявил американский президент Дональд Трамп, слова которого приводит CNN. Он пообщался с журналистами на борту своего самолета по пути из Абердина в Вашингтон. Последние несколько дней Трамп находился в Шотландии, где играл в гольф и проводил рабочие встречи.

Они будут платить 25%, — пообещал хозяин Белого дома.

Трампу также задали вопрос о готовности торговой сделки между США и Индией. По словам республиканца, несколько ему известно, работа над ней продолжается. При этом Трамп назвал Индию «хорошим другом».

Но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. <…> Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя, — добавил американский лидер.

Ранее появилась информация, что Китай и США договорились сохранить действующие тарифные послабления еще на три месяца. Решение было объявлено по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме с участием высокопоставленных представителей обеих стран.

США
Дональд Трамп
Индия
пошлины
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